В США опровергли намерения изменить стратегию по Украине

Госдепартамент отрицает, что США намерены поменять стратегию своей украинской политики с «тотальной победы над Россией» на укрепление позиций Киева для потенциальных мирных переговоров. Об этом заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер в ходе брифинга.

Так Миллер прокомментировал прошлогоднюю публикацию издания Politico о том, что США и страны Европы меняют стратегию по Украине и допускают уступки России.

«Нет, это неправда. Неправда», — ответил Миллер на соответствующий вопрос журналиста.