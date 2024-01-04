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В США опровергли намерения изменить стратегию по Украине

Госдепартамент отрицает, что США намерены поменять стратегию своей украинской политики с «тотальной победы над Россией» на укрепление позиций Киева для потенциальных мирных переговоров. Об этом заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер в ходе брифинга.

В США опровергли намерения изменить стратегию по Украине
© globallookpress.com

Так Миллер прокомментировал прошлогоднюю публикацию издания Politico о том, что США и страны Европы меняют стратегию по Украине и допускают уступки России.

«Нет, это неправда. Неправда», — ответил Миллер на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее газета The New York Times сообщала, что президент России Владимир Путин через посредников передает сигналы о готовности начать переговоры о прекращении огня на Украине.

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