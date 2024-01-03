$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Зеленский заявил о возвращении более 200 военнопленных ВСУ

В Киеве сообщили о возвращении домой более 200 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Владимир Зеленский.

Зеленский заявил о возвращении более 200 военнопленных ВСУ
© Lenta.ru

«Из русского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины вооруженных сил, национальной гвардии, ВМС, пограничники», — говорится в публикации.

Зеленский отметил, что часть возвращенных военнослужащих защищала Мариуполь и Азовсталь.

Ранее Минобороны России заявило об освобождении 248 солдат из украинского плена. В заявлении ведомства отмечается, что возвращение российских солдат с подконтрольной киевскому режиму территории стало возможным в результате «сложного переговорного процесса».

Симоньян: 75 бойцов РФ обменяли на азовцев, переданных Украине летом

В Минобороны также отметили роль «посреднического участия гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов» в освобождении россиян.

В мире
Военные новости
Владимир Зеленский
Минобороны России
СВО
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости