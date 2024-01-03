Отмечается, что посредническое участие гуманитарного характера оказывали ОАЭ. Всем освобожденным сейчас оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России их доставят в медицинские учреждения Минобороны РФ для прохождения лечения и реабилитации.

Напомним, что в начале декабря посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям украинских властей Родион Мирошник рассказал, что контакты между Москвой и Киевом по вопросу обмена пленных продолжаются. При этом он подчеркнул, что подобная работа должна вестись в тишине, а в самом вопросе есть сложности, на которые свое влияние оказывают политические факторы.