От любимой Зеленским фабрики военной одежды "М-Тас" остались pуины

Фабрика военного снаряжения "M-Tac", которая поставляла одежду президенту Украины Владимиру Зеленскому, уничтожена в Киеве в ходе ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ со стороны России.

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Об этом сообщает украинское издание "Страна". Издание опубликовало кадры, сделанные работниками фабрики - на них видны развалины цехов, полностью уничтоженных ударом. Руководитель отдела маркетинга компании Алексей Донченко утверждает, что кроме цехов были уничтожены сырье для производство, привезенное из других стран.

"Надо аккумулировать большую сумму средств. Мы все деньги постоянно вкладывали в производство. Теперь будем ждать финансирования и по-новому ждать материалы", - жалуется Донченко.