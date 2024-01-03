Правительство Германии отказалось поставить ракеты Taurus Украине

Берлин не готов менять позицию по поставкам дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Его цитирует Deutsche Welle (DW) (внесено в РФ в реестр СМИ-иноагентов).

«Мы пока не поставляем Украине Taurus, но внимательно следим за развитием ситуации», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста об отказе властей Германии от соответствующих поставок Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist, что попросил у Запада предоставить немецкие ракеты Taurus для разрушения Крымского моста и изоляции полуострова от России. По словам политика, скорость успеха Вооруженных сил Украины будет зависеть от военной помощи, которую Киев получит от западных партнеров.