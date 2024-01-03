В Киеве получила повреждения фабрика любимой Зеленским военной одежды

В Киеве после российского ракетного удара получила повреждения фабрика М-Тас, военную одежду которой носит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

© Lenta.ru

Одежду компании среди прочих предпочитают главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Производство любимой руководством Украины одежды поразили ракетами X-101, сотрудники предприятия уцелели. М-Тас кроме одежды создают тактическое снаряжение, обувь и другие аксессуары.