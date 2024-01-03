$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

В Киеве получила повреждения фабрика любимой Зеленским военной одежды

В Киеве после российского ракетного удара получила повреждения фабрика М-Тас, военную одежду которой носит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

В Киеве получила повреждения фабрика любимой Зеленским военной одежды
© Lenta.ru

Одежду компании среди прочих предпочитают главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Производство любимой руководством Украины одежды поразили ракетами X-101, сотрудники предприятия уцелели. М-Тас кроме одежды создают тактическое снаряжение, обувь и другие аксессуары.

В Днепре произошли взрывы

Ранее в сети появилось видео удара российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» по Киеву. Установленная в городе камера зафиксировала, как ракета пикирует с неба, после чего происходит взрыв.

Военные новости
Валерий Залужный
Андрей Ермак
Владимир Зеленский
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости