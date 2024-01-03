Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что ответ России на обстрелы Белгорода со Киева показал свою эффективность, уничтожив объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, Россия запустила "целый шквал ракет", которыми целенаправленно наносились удары по стратегическим целям. "Русские уничтожили много иностранных наемников, офицеров украинской разведки, разрушили промышленные предприятия, на которых пытались производить дроны и другое военное оборудование", — констатировал Джонсон.

Экс-агент ЦРУ подчеркнул, что стратегия Москвы доказала свою эффективность, в то время как ВСУ не поражает ничего, кроме гражданской инфраструктуры. Причем Киев наносит удары кассетными боеприпасами, отметил он.

Джонсон также заявил, что украинская армия не обладает резервами, чтобы запускать больше нескольких ракет, в то время ВС РФ могут наносить в сотню раз больше ответных ударов.

"Украина остается в невыгодном положении", — констатировал военный.

До этого постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ заявило, что генеральный секретарь организации Хельга Шмид приняла сторону Киева, не осудив ракетные атаки украинской армии (ВСУ) по Белгороду.