В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога, объявленная ранее в восьми регионах Украины, отменена. Это следует из данных официального ресурса оповещения. Отмечается, что тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях. После в некоторых из этих регионов тревога была отменена, но вскоре объявлена вновь.

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Также воздушную тревогу отменили в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого стало известно, что в Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв. В 22:03 мск в Днепропетровской области Украины звучал сигнал воздушной тревоги.