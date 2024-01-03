В Иране 50 человек погибли при взрыве на кладбище, где похоронен Сулеймани
Жертвами взрыва в Иране на траурном мероприятии у кладбища, где похоронен генерал Касем Сулеймани, погибли 50 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Иранские власти назвали произошедшее терактом.
Взрыв прогремел в иранском городе Керман на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.
Сулеймани возглавлял силы специального назначения "Аль-Кудс" КСИР, он был убит в результате удара США 3 января 2020 года. Иран расценил это как теракт и атаковал базы США в Ираке, что привело к обострению ситуации на Ближнем Востоке.