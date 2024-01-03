В Иране 50 человек погибли при взрыве на кладбище, где похоронен Сулеймани

Жертвами взрыва в Иране на траурном мероприятии у кладбища, где похоронен генерал Касем Сулеймани, погибли 50 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Иранские власти назвали произошедшее терактом.

Взрыв прогремел в иранском городе Керман на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.