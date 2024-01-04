Военкор показал уничтожение украинского танка в районе Артемовска

Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале опубликовал видео уничтожения танка ВСУ российским беспилотником. Он уточнил, что бронетехника противника вела огонь по позициям ВС РФ в районе Артемовска.

Украинский танк работал с огневой позиции в районе Артемовска, но он был замечен нашими операторами БЛА и тут же уничтожен, — написал Руденко.

До этого Минобороны России сообщило об уничтожении FPV-дроном бронеавтомобиля ВСУ на Купянском направлении. По данным ведомства, транспорт противника попал под удар во время движения по полю вдоль лесополосы. Кроме того, на данном направлении расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ликвидирована группа пехоты ВСУ. Солдаты противника были замечены во время воздушной разведки беспилотников.