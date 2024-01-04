Норвегия отправит F-16 в Данию для обучения пилотов ВСУ

Норвегия отправит два истребителя F-16 в Данию для обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) их использованию. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра обороны страны Бьорна Арильда Грама.

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По его словам, Норвегия ранее уже отправила 10 инструкторов в Данию, чтобы помочь в обучении украинских летчиков.

В то же время, норвежские военно-воздушные силы заменили собственные самолеты F-16 на истребители пятого поколения F-35, отмечается в материале.

До этого спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что в Дании началось обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16.