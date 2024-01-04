$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Норвегия отправит F-16 в Данию для обучения пилотов ВСУ

Норвегия отправит два истребителя F-16 в Данию для обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) их использованию. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра обороны страны Бьорна Арильда Грама.

Норвегия отправит F-16 в Данию для обучения пилотов ВСУ
© Газета.Ru

По его словам, Норвегия ранее уже отправила 10 инструкторов в Данию, чтобы помочь в обучении украинских летчиков.

В то же время, норвежские военно-воздушные силы заменили собственные самолеты F-16 на истребители пятого поколения F-35, отмечается в материале.

До этого спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что в Дании началось обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Подготовка украинских сил к использованию F-16 ведется не только в Дании. В Великобритании подготовку проходят прочие специалисты, наземный персонал, офицеры боевого управления и инженерно-авиационной службы.

Военные новости
Юрий Игнат
Горячая новость
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости