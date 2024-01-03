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Минобороны наградило погибшего в зоне СВО экс-главу УМВД по Екатеринбургу

Министерство обороны России наградило погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) бывшего руководителя УМВД России по Екатеринбургу Игоря Трифонова. Об этом рассказала Ura.ru его адвокат Ольга Кезик.

Минобороны наградило погибшего в зоне СВО экс-главу УМВД по Екатеринбургу
© Vladimir Baranov / Globallookpress.com

По ее словам, он удостоился медали «Участнику специальной военной операции».

Погибшего на фронте экс-главу УМВД по Екатеринбургу отказывались брать на СВО

Ранее сообщалось, что Трифонова отказывались брать на фронт. Осужденный за взятку экс-глава екатеринбургского УМВД просился на СВО с марта 2023 года. О согласовании его кандидатуры стало известно 21 ноября 2023 года. После получения разрешения экс-глава УМВД по Екатеринбургу прошел обследования и начал готовиться к отправке на фронт.

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