Более 1,5 тысячи человек ежедневно подают заявления о приёме на службу в российские Вооружённые силы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В прошлом году в российскую армию было набрано 490 тыс. военнослужащих по контракту и добровольцев.

Отмечается, что всего за два последних года более 650 тыс. военных получили боевой опыт в ходе СВО.

В конце декабря зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на службу в Вооружённые силы России по контракту за год приняли полмиллиона человек.