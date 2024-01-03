Комбат ВСУ признал преимущество Российской армии над украинской

Российская армия объективно сильнее украинской. Это признал комбат из штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Горбатенко, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

По его словам, российские силы лучше оснащены технологически, обладают большим количеством техники и более качественным оружием и снаряжением.

«Они сильнее — это объективно», — сказал Горбатенко.

Комбат также отметил преимущество России в государственных программах по снаряжению и обеспечению армии.

«Не нужно недооценивать противника, это очень серьезный противник. Серьезнее, чем большинство армий мира», — заявил он.