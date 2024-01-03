Минобороны: четверо бойцов ВС России двое суток сдерживали атаки ВСУ

Боец Вооружённых сил России рассказал, как они вместе с тремя товарищами на протяжении двух суток удерживали важный опорный пункт и отбивали атаки ВСУ в зоне специальной военной операции.

Видео с заявлением военного опубликовало Минобороны России.

«Мы взяли местность, захваченную украинцами, и держали оборону этой местности вчетвером двое суток», — рассказал военный по имени Дмитрий.

По его словам, украинские военные обстреливали их с помощью беспилотников, миномётов и другого оружия.

По данным Минобороны, несмотря на превосходящие силы ВСУ и ураганный огонь, российские военные удержали важный опорный пункт.