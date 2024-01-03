Спецоперация на Украине 3 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 3 января 2024 года.

ВСУ 51 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинская армия за минувшие сутки 51 раз открыла огонь по территории Донецкой Народной Республики, сообщает издание «Взгляд».

Противник выпустил 160 различных боеприпасов.

Повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры нет.

Под Купянском бойцы группировки «Запад» уничтожили группу украинской пехоты

На Купянском направлении расчетами российских самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили группа украинской пехоты, сообщает «Газета.ру».

По данным Министерства обороны РФ, операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили, что группа пехотинцев Вооруженных сил Украины скрытно выдвигается в сторону российских позиций.

После этого российские установки «Акация» уничтожили пехотинцев Украины и две боевые машины пехоты противника.

ВС России отбили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

Ударами российской авиации отражены шесть атак штурмовых групп противника на Купянском направлении, сообщает издание «Взгляд».

По данным Министерства обороны РФ, атаки были отражены около Синьковки и Тернов Харьковской области. Также нанесено поражение подразделениям украинской армии возле Петропавловки, Вишневого и Песчаного Харьковской области. Уничтожены более 115 военнослужащих, три танка, американская артиллерийская система М777 и гаубица Д-30.