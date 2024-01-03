На Украине назвали причину скорого поражения ВСУ

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Советник Белесков: недостаточные поставки оружия Киеву ведут к поражению ВСУ

Советник украинского военного руководства Николай Белесков выразил мнение, что недостаточные поставки оружия Киеву со стороны союзников ведут к поражению ВСУ.

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© ТАСС

Об этом он написал в соцсети X.

«То, как Украине выделяют военную помощь — это рецепт медленного и затяжного поражения», — говорится в сообщении.

Ранее французский посол на Украине Гаэль Весьер заявил о планах Парижа постепенно изменить формат помощи украинской армии.

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