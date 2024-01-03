ВСУ атаковали Белгород ракетами

В Белгородской области 2 января была совершена атака со стороны украинской армии, сообщает «Ура.ру».

Вооруженные силы Украины выпустили ракеты «Точка-У» и «Ольха». После этого в городе вновь зазвучала сирена о воздушном нападении. Глава региона Вячеслав Гладков призвал всех находящихся на улице спуститься в укрытие или в другое безопасное место.

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили над областью две ракеты «Точка-У» и семь ракет «Ольха». Как сообщило Министерство обороны РФ, ракеты были выпущены Украиной.

После атак работа крупных белгородских торговых центров была приостановлена. Мэр Валентин Демидов сообщил, что такая мера будет действовать 3 и 4 января.

Количество пострадавших при обстреле составило 11 человек. От осколочных ранений в Белгороде скончался мужчина, который ехал в машине – снаряд разорвался рядом с транспортным средством. Также были повреждены жилые дома.