В ХАМАС прокомментировали атаку на Южный Бейрут
Движение ХАМАС заявило, что его руководство в Ливане не пострадало во время атаки беспилотного летательного аппарата Израиля на штаб-квартиру движения в Южном Бейруте, сообщает РИА Новости.
Глава отделения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан и член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя не пострадали во время нападения на штаб-квартиру движения в Бейруте, отмечается в сообщении.
Ранее Национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис ХАМАС в Южном Бейруте, в результате погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. СМИ Израиля сообщили, что во время взрыва в Бейруте убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана.
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