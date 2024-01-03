В ХАМАС прокомментировали атаку на Южный Бейрут

Движение ХАМАС заявило, что его руководство в Ливане не пострадало во время атаки беспилотного летательного аппарата Израиля на штаб-квартиру движения в Южном Бейруте, сообщает РИА Новости.

Глава отделения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан и член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя не пострадали во время нападения на штаб-квартиру движения в Бейруте, отмечается в сообщении.