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В ХАМАС прокомментировали атаку на Южный Бейрут

Движение ХАМАС заявило, что его руководство в Ливане не пострадало во время атаки беспилотного летательного аппарата Израиля на штаб-квартиру движения в Южном Бейруте, сообщает РИА Новости.

В ХАМАС прокомментировали атаку на Южный Бейрут
© globallookpress.com

Глава отделения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан и член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя не пострадали во время нападения на штаб-квартиру движения в Бейруте, отмечается в сообщении.

Ранее Национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис ХАМАС в Южном Бейруте, в результате погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. СМИ Израиля сообщили, что во время взрыва в Бейруте убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана.

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