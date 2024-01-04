Российский танкист рассказал о тонущих в грязи танках Leopard

«Леопарды» тонут в грязи, они постоянно, постоянно тонут, мы это наблюдаем с коптеров, как их достают. Наша машина имеет газотурбинный двигатель, она не боится ни грязи, ни слякоти, все ямы она перелетает, — заявил танкист.