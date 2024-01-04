Российский танкист рассказал о тонущих в грязи танках Leopard

Немецкие танки Leopard, переданные ВСУ, плохо подходят для сложного климата и тонут в грязи, рассказал командир танкового подразделения ВС РФ на Запорожском направлении. Офицер добавил, что новые российские танки Т-80БВМ не боятся таких условий и «все ямы перелетают», передает РИА Новости.
«Леопарды» тонут в грязи, они постоянно, постоянно тонут, мы это наблюдаем с коптеров, как их достают. Наша машина имеет газотурбинный двигатель, она не боится ни грязи, ни слякоти, все ямы она перелетает, — заявил танкист.
В конце ноября Минобороны РФ сообщило, что первый танк Leopard 1A5 был подбит расчетом ПТРК 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа во время боя на Купянском направлении. По словам заместителя командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенанта Владимира Лугового, танк попытался прорваться к переднему краю обороны российских войск, но в итоге сгорел.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российская армия уничтожила примерно пятую часть поставленных на Украину танков Leopard. По его мнению, провал немецкой техники на поле боя может использовать Вашингтон, чтобы заменить танки Германии на европейском рынке своими.