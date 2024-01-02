США разрешили ВСУ самим определять дальность ударов HIMARS

Вашингтон разрешил командованию Вооруженных сил Украины самостоятельно определять дальность нанесения ударов с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом заявила посол США на Украине Бриджит Бринк, пишет Страна.ua.

По ее словам, снаряды для РСЗО HIMARS американские власти планируют передать Киеву в ближайшее время.

При этом пока нет никакой информации о том, что Украине передадут снаряды для HIMARS, способные пролететь более 160 километров, отмечает издание.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий выделение Украине пакета помощи в $200 млн. При этом Конгресс отказал главе государства в выделении $106 млрд для помощи Израилю и Украине. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что у Белого дома недостаточно хороший план по Украине, чтобы выделять новый дорогостоящий пакет военной помощи Киеву.