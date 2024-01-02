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В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде в четвертый раз за вторник, жителям необходимо спуститься в укрытия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
© РИА Новости

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.

Число пострадавших при новой атаке ВСУ на Белгород возросло

Ранее Гладков сообщил о трех сиренах и трех ракетных атаках, в результате которых пострадали 11 мирных жителей, 1 погиб. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 50 боеприпасов, совершено несколько атак при помощи беспилотников.

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