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На Украине сообщили о новом взрыве на фоне воздушной тревоги

В подконтрольном Украине городе Снигиревка на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об новых взрывах сообщил украинский портал «Страна».

На Украине сообщили о новом взрыве на фоне воздушной тревоги
© Lenta.ru

Что именно взорвалось в городе, не уточняется.

«Сообщают о взрыве в Снигиревке Николаевской области», — сообщил портал.

В 2022 году Снигиревский район России. Украина продолжает считать Снигиревку территорией Николаевской области, войска ВСУ находятся на территории города.

В Кривом Роге произошел взрыв

Ранее сообщалось, что по военным объектам Украины были нанесены массированные удары беспилотниками и крылатыми ракетами. Кроме того, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» проинформировал, что было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе удара по Киеву.

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