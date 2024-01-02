На Украине сообщили о новом взрыве на фоне воздушной тревоги

В подконтрольном Украине городе Снигиревка на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об новых взрывах сообщил украинский портал «Страна».

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Что именно взорвалось в городе, не уточняется.

«Сообщают о взрыве в Снигиревке Николаевской области», — сообщил портал.

В 2022 году Снигиревский район России. Украина продолжает считать Снигиревку территорией Николаевской области, войска ВСУ находятся на территории города.