Зеленский: Россия выпустила по Украине 500 ракет

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что только за последние пять дней Россия выпустила по украинской территории не менее 500 ракет и дронов. Он попросил помочь ВСУ усилить ПВО.
«Рассказал Сунаку, что за пять последних суток Россия выпустила по Украине не менее 500 ракет», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Он попросил Сунака помочь в будущем усилить ПВО и дальнобойные способности ВСУ.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
По всей Украине 2 января произошли взрывы. Российские силы, в ответ на удары ВСУ по Белгороду и Донецку, атаковали военные объекты и критическую инфраструктуру страны. Глава Киева Виталий Кличко также сообщил о российских ударах, которые привели к отключению электричества и воды в городе.