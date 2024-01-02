Зеленский: Россия выпустила по Украине 500 ракет

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что только за последние пять дней Россия выпустила по украинской территории не менее 500 ракет и дронов. Он попросил помочь ВСУ усилить ПВО.

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«Рассказал Сунаку, что за пять последних суток Россия выпустила по Украине не менее 500 ракет», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Он попросил Сунака помочь в будущем усилить ПВО и дальнобойные способности ВСУ.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.