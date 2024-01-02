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Зеленский: Россия выпустила по Украине 500 ракет

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что только за последние пять дней Россия выпустила по украинской территории не менее 500 ракет и дронов. Он попросил помочь ВСУ усилить ПВО.

Зеленский: Россия выпустила по Украине 500 ракет
©  ТАСС/IMAGO

«Рассказал Сунаку, что за пять последних суток Россия выпустила по Украине не менее 500 ракет», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Он попросил Сунака помочь в будущем усилить ПВО и дальнобойные способности ВСУ.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Минобороны России сообщило об ударах по объектам в Киеве

По всей Украине 2 января произошли взрывы. Российские силы, в ответ на удары ВСУ по Белгороду и Донецку, атаковали военные объекты и критическую инфраструктуру страны. Глава Киева Виталий Кличко также сообщил о российских ударах, которые привели к отключению электричества и воды в городе.

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