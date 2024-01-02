Армия Израиля провела рейд на укрепрайон ХАМАС

Израиль провела рейд на укрепленный район ХАМАС «Восточный военный форпост» с подземным бункером, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Сообщение приводит ТАСС.

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По сообщению ЦАХАЛ, «Восточный военный форпост» представляет из себя сеть из нескольких десятков зданий ХАМАС, разбросанных среди жилых домов и соединенных подземными тоннелями.

Бойцы израильской армии были обстреляны, вступили в ближний бой с боевиками движения и — как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ — разгромили отряд ХАМАС.