Появились кадры удара окутанного плазмой "Кинжала" по цели в Киеве
В Телеграм-канале "Милитарист" опубликовали редкие кадры удара гиперзвуковой ракеты "Кинжал" по объекту в Киеве.
Заметить момент прилета, снятый уличной камерой наблюдения, можно только на замедленной скорости. Ракета выглядит "огненной". Как поясняет военный эксперт Алексей Суконкин, когда "Кинжал" идет на гиперзвуковой скорости, его "окутывает плазмой".
Напомним, 2 января по Киеву ВС России нанесли массированный воздушный удар. Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе атаки были поражены предприятия, производящие ракеты, беспилотники и занимающиеся ремонтом военной техники. Также были атакованы места хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения.