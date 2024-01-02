Появились кадры удара окутанного плазмой "Кинжала" по цели в Киеве

В Телеграм-канале "Милитарист" опубликовали редкие кадры удара гиперзвуковой ракеты "Кинжал" по объекту в Киеве.

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Заметить момент прилета, снятый уличной камерой наблюдения, можно только на замедленной скорости. Ракета выглядит "огненной". Как поясняет военный эксперт Алексей Суконкин, когда "Кинжал" идет на гиперзвуковой скорости, его "окутывает плазмой".