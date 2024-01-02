В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия и ЛЭП

В Никополе Днепропетровской области повреждены промышленное предприятие и линия электропередачи (ЛЭП) из-за взрывов. Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.

«Повреждены частное и промышленное предприятия. (…) Задело линию электропередачи и газопроводы», — говорится в публикации. Представитель властей не назвал объекты, которые получили повреждения.

Ранее сообщалось, что по военным объектам Украины были нанесены массированные удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и крылатыми ракетами. Кроме того, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» проинформировал, что в ходе удара по Киеву было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».