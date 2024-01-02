Минобороны России сообщило об ударах по объектам в Киеве

Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве и его пригородах. Об этом во вторник, 2 января, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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— Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все удары достигли поставленных целей, а объекты на территории украинской столицы были поражены, передает Telegram-канал министерства.

Бойцы Воздушно-космических сил РФ нанесли удар по инфраструктуре украинских аэродромов базирования самолетов — носителей крылатых ракет Storm Shadow. Об этом 1 января сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.