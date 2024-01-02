ЦАХАЛ ударил по штаб-квартире Красного Полумесяца в Газе

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил об ударе израильской армии (ЦАХАЛ) по штаб квартире Палестинского общества Красного Полумесяца (ПОКП) в Газе. Соответствующее сообщение появилось в соцсети X (бывший Twitter).

«Оккупационные силы попали по... штаб-квартире Палестинского общества Красного Полумесяца в Хан-Юнисе», — говорится в сообщении.

В Красном Полумесяце заявили, что несколько людей спасти не удалось. Там также добавили, что израильские дроны продолжают обстреливать окрестности штаб-квартиры и больницы «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе.