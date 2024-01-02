Минобороны: ПВО уничтожила еще восемь ракет ВСУ над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили еще восемь ракет "Ольха" над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Во вторник около 14:30 по московскому времени киевский режим попытался совершить террористическую атаку. Дежурными средствами ПВО восемь ракет были сбиты над Белгородской областью.