Минобороны: ПВО уничтожила еще восемь ракет ВСУ над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили еще восемь ракет "Ольха" над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Во вторник около 14:30 по московскому времени киевский режим попытался совершить террористическую атаку. Дежурными средствами ПВО восемь ракет были сбиты над Белгородской областью.
Ранее во вторник военное ведомство сообщало о том, что над Белгородской областью были сбиты сначала четыре, потом пять ракет РСЗО "Ольха".