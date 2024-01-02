Минобороны расследует сход боеприпаса в Воронежской области

После схода боеприпаса над Петропавловкой в Воронежской области проводится расследование. Об этом заявили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

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«Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

2 января губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что «зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса» в Острогожском районе. По его словам, никто не пострадал, но есть разрушения в семи домовладениях. Там могут быть повреждены несущие конструкции, остекление и кровля. Некоторых жителей пострадавшего поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения.