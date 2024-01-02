На подлете к Белгороду сбили четыре воздушные цели

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО, сбито четыре воздушных цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один пострадавший, у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей", - написал Гладков.