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Система ПВО сбила четыре воздушных цели на подлете к Белгороду

Четыре воздушные цели сбиты системой ПВО над Белгородом, информация о последствиях на земле уточняется.

На подлете к Белгороду сбили четыре воздушные цели
© РИА Новости

По предварительным данным, пострадал один человек.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО, сбито четыре воздушных цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один пострадавший, у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей", - написал Гладков.

Военные новости
Вячеслав Гладков