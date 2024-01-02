В Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Об этом во вторник, 2 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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— В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие, — написал он в своем Telegram-канале.

Днем 30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли мощный ракетный удар по жилым районам Белгорода, в результате чего погибло и пострадало множество людей. О том, что известно о трагедии, — в материале «Вечерней Москвы».

Сорок пять пострадавших в ходе обстрела Вооруженными силами Украины Белгорода остаются в медицинских учреждениях. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Через восемь минут после наступления нового года ВСУ открыли огонь по Донецку. В результате этого погибли четыре человека, еще 13 пострадали. Что известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».