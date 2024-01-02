Группировка «Запад» пресекла атаку взвода ВСУ с применением танка Leopard 2

Позиции боевиков удалось обнаружить в районе населенного пункта Терны. ВСУ готовились ударить по российским военнослужащим с привлечением бронетанкового взвода на немецких танках Leopard 2. ВС России применили высокоточные боеприпасы и уничтожили бронетанковый взвод ВСУ.