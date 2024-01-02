В России увеличили выпуск боеприпасов более чем в 17 раз

Выпуск боеприпасов для Вооруженных сил России с начала спецоперации значительно увеличили. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сборник Минобороны РФ, выпущенный по итогам 2023 года.

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«С февраля 2022 года увеличен выпуск артиллерийских боеприпасов в 17,5 раза», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, с начала спецоперации выпуск танков удалось нарастить в 5,6 раза, БМП — в 3,6 раза, БТР — в 3,5 раза, беспилотников — в 16,5 раза.

В декабре 2023 года на расширенной коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу обратил внимание, что в зоне спецоперации солдат обеспечили боеприпасами в объеме выполняемых ими задач.

До этого военный эксперт назвал причину массированных ударов по Украине. По словам Юрия Кнутова, это, во-первых, ответ за «Новочеркасск» и российский десантный корабль, за сбитый Су-34 в Херсонской области.

29 декабря Украина подверглась массированному удару. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников.