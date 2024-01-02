На Украине ответили на сообщения о получении F-16

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что речи о получении Киевом истребителей F-16 не идет. Его цитирует РИА Новости.

«Я не видел, не был там, ни про какие передачи [самолетов] речи не идет», — сказал он.

Игнат отметил, что ни одной новой информации по обучению пилотов и передаче истребителей нет.

Ранее Newsweek сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже могли получить партию западных F-16. Как утверждали журналисты, в последнее время Киев сделал ряд заявлений о множестве громких побед над российскими средствами в воздухе и на море.