Минобороны прокомментировало нештатный сход боеприпаса в Воронежской области

Минобороны: нештатный сход боеприпаса с самолёта произошёл в Воронежской области
Минобороны России сообщило, что нештатный сход боеприпаса во время полёта самолёта российских Воздушно-космических сил произошёл в Воронежской области.
ЧП произошло над населённым пунктом Петропавловка.
В результате повреждения получили шесть частных строений.
По данным министерства, никто не пострадал.
В свою очередь, губернатор региона Александр Гусев рассказал в своём Telegram-канале, что на месте происшествия работает оперативная группа. Жителей нескольких улиц Петропавловки перевозят в пункты временного размещения, включая пансионат в Коротояк.
Он добавил, что поручил в максимально короткие сроки выплатить компенсации и решить вопрос со строительством нового жилья для пострадавших.