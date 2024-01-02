Киев атакован рекордным количеством «Кинжалов»

О рекордном количестве гиперзвуковых ракет и поднятых в небо российских истребителях сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Рекордное количество «Кинжалов» несётся к Киеву. В небе девять МиГ-31», — пишет канал.

По его данным, украинские ресурсы сообщают об «очень серьезной опасности». Зафиксированы попадания в склады и «нежилые объекты» в Подольском, Святошинском,Печерском, Оболонском и Деснянском районах города.

Мэр Кличко заявил, что часть объектов и жилых домов в нескольких районах Киева обесточены, есть повреждения газовых труб, в некоторых кварталах нет воды – отсутствует давление в водопроводной сети.

На 11.00 по Москве в киевских соцсетях пишут, что прозвучал сигнал отмены воздушной тревоги: «наконец-то отбой»