Киев атакован рекордным количеством «Кинжалов»
О рекордном количестве гиперзвуковых ракет и поднятых в небо российских истребителях сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Рекордное количество «Кинжалов» несётся к Киеву. В небе девять МиГ-31», — пишет канал.
По его данным, украинские ресурсы сообщают об «очень серьезной опасности». Зафиксированы попадания в склады и «нежилые объекты» в Подольском, Святошинском,Печерском, Оболонском и Деснянском районах города.
Мэр Кличко заявил, что часть объектов и жилых домов в нескольких районах Киева обесточены, есть повреждения газовых труб, в некоторых кварталах нет воды – отсутствует давление в водопроводной сети.
На 11.00 по Москве в киевских соцсетях пишут, что прозвучал сигнал отмены воздушной тревоги: «наконец-то отбой»
Ранее президент России Владимир Путин назвал терактом обстрел Белгорода украинскими формированиями, в ходе которого погибли 25 человек, более ста получили ранения. Путин сказал, что Россия может ответить Украине на произошедшее в Белгороде, однако ВС РФ бьют только по военным объектам.