Сирены воздушной тревоги на Украине звучали 3,5 часа

Сирены воздушной тревоги в Киеве и большинстве регионов Украины утром 2 января звучали 3,5 часа.

Соответствующие данные опубликованы на официальном украинском ресурсе по оповещению о тревогах.

В настоящее время тревога на большей части страны уже отменена.

Сирены продолжают звучать только в Николаевской и Днепропетровской областях.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о нескольких пожарах в Киеве после взрывов.