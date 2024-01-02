Кличко заявил о нескольких пожарах в Киеве после взрывов
Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о нескольких пожарах в Киеве после взрывов.
В том числе возгорания произошли в Подольском и Деснянском районах, написал он в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в Оболонском районе горит складское помещение.
Ранее Кличко заявил, что часть объектов в нескольких районах Киева обесточена после взрывов.
Военная хроника сообщила, что по военным объектам на Украине с раннего утра наносится массированный удар.