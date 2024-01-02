Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о нескольких пожарах в Киеве после взрывов.

В том числе возгорания произошли в Подольском и Деснянском районах, написал он в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в Оболонском районе горит складское помещение.

Ранее Кличко заявил, что часть объектов в нескольких районах Киева обесточена после взрывов.