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Кличко заявил о нескольких пожарах в Киеве после взрывов

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о нескольких пожарах в Киеве после взрывов.

Кличко заявил о нескольких пожарах в Киеве после взрывов
© РИА Новости

В том числе возгорания произошли в Подольском и Деснянском районах, написал он в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в Оболонском районе горит складское помещение.

Ранее Кличко заявил, что часть объектов в нескольких районах Киева обесточена после взрывов.

Военная хроника сообщила, что по военным объектам на Украине с раннего утра наносится массированный удар.

Военные новости
Виталий Кличко