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Израильские самолеты обстреляли Дамаск

Израиль нанес авиаудар по пригороду Дамаска, причинен материальный ущерб. Об этом сообщило сирийское министерство обороны, передает РИА Новости.

Израиль нанес авиаудар по пригороду Дамаска
© РИА Новости

Нападение произошло примерно в 4:35 утра по московскому времени.

«Израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот», — сказано в сообщении.

Были нанесены удары по кварталам в пригороде Дамаска. В результате атаки причинен материальный ущерб.

Израиль атаковал юг Сирии

Ранее Израиль нанес удар по окрестностям Дамаска 28 декабря. После этого МИД Сирии призвал ООН осудить террористический акт Израиля, назвав Тель-Авив «инструментом для распространения хаоса в регионе».

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