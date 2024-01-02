Израильские самолеты обстреляли Дамаск
Израиль нанес авиаудар по пригороду Дамаска, причинен материальный ущерб. Об этом сообщило сирийское министерство обороны, передает РИА Новости.
Нападение произошло примерно в 4:35 утра по московскому времени.
«Израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот», — сказано в сообщении.
Были нанесены удары по кварталам в пригороде Дамаска. В результате атаки причинен материальный ущерб.
Ранее Израиль нанес удар по окрестностям Дамаска 28 декабря. После этого МИД Сирии призвал ООН осудить террористический акт Израиля, назвав Тель-Авив «инструментом для распространения хаоса в регионе».
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