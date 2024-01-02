Израиль нанес авиаудар по пригороду Дамаска, причинен материальный ущерб. Об этом сообщило сирийское министерство обороны, передает РИА Новости.

Нападение произошло примерно в 4:35 утра по московскому времени.

«Израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот», — сказано в сообщении.

Были нанесены удары по кварталам в пригороде Дамаска. В результате атаки причинен материальный ущерб.