Военный эксперт рассказал об уникальном оружии России в зоне СВО

«Уникальны, в первую очередь, наши беспилотники "Ланцет". Это уникальный дрон-камикадзе, изготовленный из композитных материалов, компактный, со складными крыльями. Он работает на электродвигателе, его нельзя уловить с помощью тепловизора. "Ланцет" способен поражать не только пехоту, но и бронированные цели, имеет большую дальность, увеличенную боевую часть, применяет элементы искусственного интеллекта. Такое оружие на сегодняшний день не может повторить ни одна страна», — подчеркнул Кнутов.