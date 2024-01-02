Мобилизация: последние новости на сегодня 2 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 2 января 2024, в материале «Рамблера».

Путин лично вручил бойцам СВО наградное оружие и значки со штандартом президента

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Наградное оружие и значки со штандартом президента РФ бойцам специальной военной операции вручил лично Владимир Путин после общения в Ново-Огареве. Об этом пишет ТАСС.

«Уважаемые товарищи, в знак ваших боевых заслуг вы награждаетесь личным табельным именным оружием. Поздравляю вас! И на память о нашей встрече будут у каждого из вас небольшие значки — это копии президентского штандарта», — обратился президент РФ к солдатам.

Он также попросил их передать своим боевым товарищам самые лучшие пожелания и еще раз поздравил их с Новым годом.

Ранее сообщалось, что на встрече присутствовали представители разных видов вооруженных сил с разных участков боевого соприкосновения, в том числе танкисты, морская пехота, летчики, ВДВ, моряки и другие.

Полиция задержала подозреваемых в нападении на участников СВО в Челябинске

Трое мигрантов в новогоднюю ночь напали на демобилизованных с передовой участников спецоперации и оскорбили их жен. Об этом пишет пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале.

Как говорится в сообщении, конфликт разгорелся после того, как мигранты оскорбили одну из жен демобилизованных бойцов. Им сделали замечание. Подростки в ответ напали на военнослужащих и стали бить палками, распылять в лицо газ из баллончиков и пинать ногами.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Предполагаемые участники драки установлены и уже задержаны. В их квартирах провели обыск и изъяли орудия совершения преступления. Мигрантов и их родителей могут депортировать из РФ.

Путин заявил, что Россия не хочет воевать бесконечно

Москва намерена завершить боевые действия на Украине как можно скорее. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского, передает ТАСС.

«У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции не собираемся», — сказал он.