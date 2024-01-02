Иран ответил на действия США в Красном море

Иран отправил в Красное море эсминец Alborz в ответ на действия США. Америка потопила катера хуситов, которые атаковали контейнеровоз Maersk, пишет Bloomberg.

По словам издания, данный инцидент может осложнить Вашингтону обеспечение безопасности торговых судов, передает РБК.

Недавно иранское агентство Tasnim сообщило, что Alborz пересек Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив. Почему было принято такое решение, не указано.

За день до этого, по информации Центрального командования США, хуситы атаковали контейнеровоз Maersk Hangzhou и попытались подняться на борт судна. При этом недалеко от места происшествия находились вертолеты США и отреагировали на ситуацию. Хуситы потеряли три судна и десять боевиков.