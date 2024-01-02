$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Иран ответил на действия США в Красном море

Иран отправил в Красное море эсминец Alborz в ответ на действия США. Америка потопила катера хуситов, которые атаковали контейнеровоз Maersk, пишет Bloomberg.

Иран ответил на действия США в Красном море
© РИА Новости

По словам издания, данный инцидент может осложнить Вашингтону обеспечение безопасности торговых судов, передает РБК.

Недавно иранское агентство Tasnim сообщило, что Alborz пересек Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив. Почему было принято такое решение, не указано.

За день до этого, по информации Центрального командования США, хуситы атаковали контейнеровоз Maersk Hangzhou и попытались подняться на борт судна. При этом недалеко от места происшествия находились вертолеты США и отреагировали на ситуацию. Хуситы потеряли три судна и десять боевиков.

«ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, что в США объявили о начале операции по защите судов в Красном море от нападений хуситов. В ней примут участие европейские страны, а также Канада и Норвегия.

В Красном море США сбили более 10 дронов хуситов

Военные новости