Спецоперация на Украине 2 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 2 января 2024 года.

МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ на купянском направлении

Атаку Вооруженных сил Украины на купянском направлении отразили танкисты 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, группа противника попыталась прорвать линию обороны РФ, передвижение было вскрыто в лесном массиве.

«Мы были начеку. Нас корректировал оператор БПЛА, и мы без труда двумя орудиями с закрытой огневой позиции отработали. На видео было заметно, что группа сдает обратным ходом», — поделился командир танка Т-72Б3 с позывным Скарабей.

ВСУ 58 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 58 раз обстреляли ДНР, применив 226 боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В тексте отмечается, что в ходе обстрела погибли пять гражданских лиц, еще 14 человек получили ранения различной тяжести.

«Грады» ВДВ уничтожили замаскированные позиции ВСУ на запорожском направлении

Замаскированные позиции Вооруженных сил Украины на запорожском направлении удалось уничтожить благодаря расчетам реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Воздушно-десантных войск РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.