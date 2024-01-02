Командующий ВДВ исполнил новогоднее желание сына погибшего Героя России

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Михаил Теплинский в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту сына погибшего Героя России из Подмосковья. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Офицер в зоне проведения специальной военной операции (СВО) снял открытку с елки, в которой девятилетний Кирилл Сычев попросил о ноутбуке для учебы.

Мальчик рассказал в послании, что хорошо учится, любит футбол и занимается в футбольном клубе «Витязь», является нападающим, капитаном команды. Кирилл отметил, что хочет быть военным, как его отец, и очень по нему скучает и гордится, потому что папа — Герой России.

«Папа обещал мне на Новый год подарить ноутбук, но он погиб на войне, поэтому я хочу попросить тебя, Дедушка Мороз, подарить на Новый год ноутбук для учебы», — написал мальчик.

Генерал Теплинский обратился с поздравлением к Кириллу, пообещав, что желание будет исполнено. Он пожелал ему удачи, везения и терпения в новом году.

«Слушать свою маму и быть достойным своего отца! С праздником тебя!» — добавил командующий ВДВ.

Старший прапорщик Александр Сычев отправился на фронт в начале СВО, служил в 45-й бригаде техником-радиотелефонистом. В августе 2023 года он погиб под обстрелом. Военному было присвоено звание Героя России посмертно.