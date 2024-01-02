На Украине заявили о неспособности производить порох

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что оборонная промышленность страны не умеет производить пороха для артиллерийских снарядов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Прямой», запись разговора опубликована на YouTube.
Тука заявил о неспособности Украины производить порох и посетовал, что «такая примитивная штука оказалась абсолютно сверхсложной для нашего ВПК».
Экс-замминистра объяснил, что это вещество является базовой составляющей патронов для стрелкового оружия и снарядов для артиллерии.
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