На Украине заявили о неспособности производить порох

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что оборонная промышленность страны не умеет производить пороха для артиллерийских снарядов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Прямой», запись разговора опубликована на YouTube.