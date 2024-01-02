$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

В Киеве и Николаеве сообщили о падении обломков и пожарах

Обломки упали в Деснянском районе Киева после того, как в городе работали средства ПВО. Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко.

В Киеве сообщили о падении обломков и пожаре
© РИА Новости

По его данным, на месте падения возник пожар. Со своей стороны глава киевской военной администрации Сергей Попко заявил о падении обломков в Голосеевском районе.

В Киеве прогремела серия взрывов

Примерно в это же время о падении обломков в черте своего города сообщил и мэр Николаева Александр Сенкевич. Он также проинформировал о возникновении пожара.

Ранее в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 04:50 мск предупреждения действуют в Киевской, Николаевской, Черкасской и Черниговской областях.

Военные новости
Сергей Попко
Александр Сенкевич
Виталий Кличко