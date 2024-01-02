В Киеве сообщили о падении обломков и пожаре

Обломки упали в Деснянском районе Киева после того, как в городе работали средства ПВО. Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко.

По его данным, на месте падения возник пожар. Со своей стороны глава киевской военной администрации Сергей Попко заявил о падении обломков в Голосеевском районе.

Примерно в это же время о падении обломков в черте своего города сообщил и мэр Николаева Александр Сенкевич. Он также проинформировал о возникновении пожара.