Спутниковую группировку создает Россия над территорией Украины, чтобы в будущем перехватывать все западные ракетные комплексы. Такое предположение выдвинул отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Да это так», передает URA.RU.

«Россия <…> запустила большое количество спутников—шпионов <…>. Спутники висят над территорией Украины, получают разведывательную информацию», — указал он.

Экс-полковник Службы безопасности Украины заявил, что именно такую задачу президент Владимир Путин изначально поставил перед ответственными лицами в Москве. Система призвана помочь в борьбе против ракет противника. С помощью аппаратов Россия сможет эффективно перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus.

Ранее Владимир Зеленский обратился к странам Запада с просьбой передать Киеву немецкую ракету Taurus. С ее помощью он намеревается разрушить Крымский мост и изолировать полуостров от России.

«Украина просит предоставить немецкую ракету Taurus, чтобы разрушить Крымский мост стоимостью четыре миллиарда долларов», — заявил он.