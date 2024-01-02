В Киеве рассказали о личной задаче Путина по борьбе ракетами ВСУ

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в эфире Владимир Путин якобы поставил задачу создать над республикой мощную группировку спутников, которая сможет перехватить практически все ракеты ВСУ.

«Они запустили большое количество спутников-шпионов. В том числе то, что берет факел, когда ракета взлетает», — заявил офицер, имея в виду фиксацию вспышки, происходящей во время пуска.

Стариков уточнил, что с помощью этих аппаратов российские военные смогут бороться с западными ракетными системами и с высокой эффективностью перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus.

По словам отставного полковника СБУ, спутники висят над территорией Украины и получают разведывательную информацию.